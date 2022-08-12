https://news.day.az/society/1486704.html В Азербайджане продолжается прием на курс подготовки прапорщиков
В Азербайджане продолжается прием на курс подготовки прапорщиков
Продолжается процесс приема граждан, желающих добровольно поступить на действительную военную службу в воинские части министерства обороны Азербайджана.
Как сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, граждане, прошедшие срочную действительную военную службу, имеющие полное среднее образование, в возрасте до 28 лет, до 10 сентября текущего года могут обратиться с соответствующими документами в приемную комиссию, функционирующую в Учебном центре азербайджанской армии.
Подробную информацию о правилах приема можно получить здесь.
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