Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1 409 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 214, вторую дозу получили 127 человек, "бустерную" дозу - 908 человек. Число вакцинированных "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 160.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 839 106, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 370 143, вторую дозу получили 4 859 674, "бустерную" дозу - 3 352 155 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой вакцинировались 257 134 человека.