В Баку водитель скрылся, сбив двух пешеходов

В Сабунчинском районе Баку в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в поселке Бакиханова.

Так, Аллахвердиев Рауль Агиль оглу и Мамедов Эмиль сбиты автомобилем при попытке перейти дорогу в неположенном месте.

Водитель после ДТП скрылся с места происшествия на автомобиле.

Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии.

Инцидент расследуется сотрудниками Сабунчинского районного управления полиции.