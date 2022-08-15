https://news.day.az/society/1487176.html В Баку водитель скрылся, сбив двух пешеходов
В Баку водитель скрылся, сбив двух пешеходов
В Сабунчинском районе Баку в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в поселке Бакиханова.
Так, Аллахвердиев Рауль Агиль оглу и Мамедов Эмиль сбиты автомобилем при попытке перейти дорогу в неположенном месте.
Водитель после ДТП скрылся с места происшествия на автомобиле.
Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии.
Инцидент расследуется сотрудниками Сабунчинского районного управления полиции.
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