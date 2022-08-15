В Загатале столкнулись два автомобиля

В Загатале столкнулись два легковых автомобиля, один из водителей погиб, другой находится в тяжелом состоянии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в ночь на 15 августа на дороге от Загатала-Даначы-Ашагы Чардаглар.

В результате столкновения легкового автомобиля марки "Лада Приора", управляемого 29-летним жителем села Ашагы Чардаглар Юсифом Садреддин оглу Мусаевым и автомобиля марки "Нива", за рулем которого находился 34-летний житель села Хойтала Рамазан Ахмед оглу Габачев, оба водителя получили тяжелые травмы. Раненый Рамазан Габачев скончался по дороге в больницу.

Юсиф Мусаев был госпитализирован в реанимационное отделение центральной больницы Загатальского района, его состояние оценивается как тяжелое.

По данному факту в Загатальском районном отделе полиции проводится расследование.