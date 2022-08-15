https://news.day.az/society/1487236.html В Лянкяране обнаружены археологические памятники средневековья - ФОТО
В Лянкяране обнаружены археологические памятники средневековья - ФОТО
В Лянкяране обнаружены новые археологические памятники, относящиеся к средневековью.
Как сообщили Day.Az в НАНА, в рове, вырытом в связи со строительством забора в новом квартале, расположенном на правом берегу реки Лянкяранчай н между селами Веледи и Гереатук, на глубине 40 см были обнаружены глазурованные и неглазурованные фаянсовые изделия, относящиеся к средним векам.
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