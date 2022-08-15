https://news.day.az/society/1487269.html Хорошая новость для пенсионеров
Хорошая новость для пенсионеров
Ожидается, что пенсии этого месяца в стране будут выплачены в полном объеме 16 августа.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения.
Отметим, что в этот день будут также будут выплачены пенсии лицам, вышедшим на пенсию на льготных условиях.
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