https://news.day.az/society/1487391.html Вниманию пассажиров, пользующихся станцией метро «Бакмил»
Вниманию пассажиров, пользующихся станцией метро «Бакмил»
С учетом результатов проведенного мониторинга и обращений пассажиров внесены изменения в расписание движения поездов в направлении станции "Бакмил".
Как передает Day.Az, согласно информации, предоставленной пресс-службой "Бакинского метрополитена", в соответствии с дополнением к графику рабочих дней летнего расписания, каждый рабочий день будет организовано движение поездов по следующим направлениям:
- в 06:40 - от станции "Нариманов" до станции "Бакмил";
- в 07:16 - от станции "Бакмил" до станции "Нариманов".
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