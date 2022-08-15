Вниманию пассажиров, пользующихся станцией метро «Бакмил»

С учетом результатов проведенного мониторинга и обращений пассажиров внесены изменения в расписание движения поездов в направлении станции "Бакмил".

Как передает Day.Az, согласно информации, предоставленной пресс-службой "Бакинского метрополитена", в соответствии с дополнением к графику рабочих дней летнего расписания, каждый рабочий день будет организовано движение поездов по следующим направлениям:

- в 06:40 - от станции "Нариманов" до станции "Бакмил";

- в 07:16 - от станции "Бакмил" до станции "Нариманов".