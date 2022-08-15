В Баку состоялась торжественная церемония открытия "Кубка моря"
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15 августа в рамках соревнований "Армейские международные игры-2022" состоялась торжественная церемония открытия соревнований "Кубок моря", который проходит в Баку, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

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