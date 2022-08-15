https://news.day.az/society/1487446.html В Баку состоялась торжественная церемония открытия "Кубка моря" - ФОТО
В Баку состоялась торжественная церемония открытия "Кубка моря" - ФОТО
15 августа в рамках соревнований "Армейские международные игры-2022" состоялась торжественная церемония открытия соревнований "Кубок моря", который проходит в Баку, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре