https://news.day.az/society/1487489.html В Баку 31-летнего мужчину ударили ножом
В Баку 31-летнего мужчину ударили ножом
В Хатаинском районе столицы произошла поножовщина.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован в поселке "НЗС".
Гулиев Нарман Фарман оглу (1991 г.р.) получил ножевые ранения во время драки в парке.
Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.
По факту в Хатаинском РУП ведется расследование.
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