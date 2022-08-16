В Баку 31-летнего мужчину ударили ножом
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В Хатаинском районе столицы произошла поножовщина.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован в поселке "НЗС".

Гулиев Нарман Фарман оглу (1991 г.р.) получил ножевые ранения во время драки в парке.

Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По факту в Хатаинском РУП ведется расследование.