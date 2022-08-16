В Губе и Шабране горят леса

В лесной зоне в Губинском и Шабранском районах начался пожар.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

По ее словам, в настоящее время местными органами МЧС, сотрудниками Государственной противопожарной службы МЧС принимаются меры по тушению пожара и предотвращению его распространения на другие территории:

"Жаркая и засушливая погода в последние дни увеличивает вероятность пожаров в природных зонах. Учитывая это, просим всех, в том числе жителей близлежащих к лесным массивам сел, отдыхающих на природе туристов, строго соблюдать правила пожарной безопасности, не бросать не потушенные окурки".