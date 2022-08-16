https://news.day.az/society/1487641.html Утвержден генеральный план развития города Агдам до 2040 года
Утвержден генеральный план развития города Агдам до 2040 года
Утвержден генеральный план развития города Агдам до 2040 года.
Как сообщили Day.Az в Кабинете министров Азербайджана, премьер-министр Али Асадов подписал постановление об утверждении "Генерального плана развития города Агдам до 2040 года".
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