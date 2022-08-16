Утвержден генеральный план развития города Агдам до 2040 года
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Утвержден генеральный план развития города Агдам до 2040 года.

Как сообщили Day.Az в Кабинете министров Азербайджана, премьер-министр Али Асадов подписал постановление об утверждении "Генерального плана развития города Агдам до 2040 года".