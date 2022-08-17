Идет подготовка к возвращению в Лачин

Началось выполнение поручения Президента Ильхама Алиева о подготовке к возвращению в родные края наших соотечественников, вынужденно покинувших Лачин тридцать лет назад и временно поселившихся в различных частях республики.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев, с этой целью в Госкомитете состоялась встреча с группой вынужденных переселенцев.

Уроженцы Лачина выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за то, что в свое время им была оказана всесторонняя государственная забота, а также за то, что он осуществил свои мечты об их возвращении на родные земли.

Участникам встречи была предоставлена подробная информация о мерах, предпринятых Государственным комитетом в целях подготовки к большому возвращению. Еще раз было отмечено, что по поручению главы государства осуществляются все необходимые меры для обеспечения добровольного, безопасного и достойного возвращения граждан в родные края.

На встрече состоялся обмен мнениями о подготовке к возвращению жителей.