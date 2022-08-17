https://news.day.az/society/1487858.html В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц
В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц
В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении председателя Ассоциации спортивных организаций профсоюзов Азербайджана Надира Алиева и директора спортивно-оздоровительного клуба "Ясамал" Алика Гасанова, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на генпрокуратуру.
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