В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц
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В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении председателя Ассоциации спортивных организаций профсоюзов Азербайджана Надира Алиева и директора спортивно-оздоровительного клуба "Ясамал" Алика Гасанова, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на генпрокуратуру.

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