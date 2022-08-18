Легенда геологии нефти и газа ХХ века

18 августа исполнилось 60 лет со дня трагической гибели выдающегося учёного, геолога-нефтяника, одного из крупнейших специалистов в области разведки и разработки нефтегазовых месторождений, Героя Социалистического труда среди нефтяников в годы ВОВ, лауреата Сталинской и Государственной премий, доктора геолого-минералогических наук, члена-корреспондента Академии наук Азербайджанской ССР, главного геолога "Азнефти", общественно-политического и государственного деятеля, избиравшегося неоднократно депутатом Бакинского городского и Верховного советов и кандидатом в члены ЦК КП Азербайджанской ССР, основоположника геологической службы республики, открывшего для Азербайджана такие самые значимые и крупные месторождения на суше и на Каспии, как Пирверо, Бузовны - Маштагинское, Зыринское, Карадагское, Амирханлы-Заглынское, Кюровдагское, Мишовдагское, Калмасское, Абшеронская банка, Мягчик, Дашгиль, о. Дуванный, Харами, Гилавар, северо-восточное крыло Нефтяных Камней, Галинская свита, о. Песчанный, о. Южный, Сангачалмор и многие другие - Бабазаде Баба Гурбан Гули оглу.

Как сообщила Trend внучка легендарного геолога Нигяр Бабазаде (прим. - автор и менеджер проектов по культуре, продюсер джаз-группы "Джаз квинтет Бакуба"), она начала работать над интереснейшим документальным материалом, связанным с жизнью и деятельностью своего деда и своего отца, выдающегося сейсмолога, доктора физико-математических наук, профессора, заслуженного инженера - Огтая Баба оглу Бабазаде, который ляжет в основу её книги о главных вехах их жизни, деятельности и семьях, передает Day.Az.

Баба Бабазаде родился 25 апреля 1911 года в бакинском селении Рамана в довольно скромной семье рабочего раманинского нефтяного промысла, и в то время никто не догадывался о том, какое блестящее будущее уготовлено судьбой этому ребенку.

Окончив блестяще школу, он сначала учился в индустриальном техникуме, а затем на геологоразведочном факультете Азербайджанского индустриального института (сейчас - Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности), успешно окончив его в 1934 году. Молодой геолог с первых дней своей работы в "Азизбековнефть" проявил большой интерес к исследованиям месторождения "Гала". В 1936 году при бурении скважины 507, заложенной на старом участке Гала на нижние горизонты, им была открыта так называемая "Галинская свита" - месторождение нового стратегического типа, чья проходка осуществлялась под руководством Баба Бабазаде. В феврале 1942 года, будучи уже главным геологом "Азизбековнефть", Баба Бабазаде добивается открытия Бузовна-Маштагинского месторождения, за что и был награждён Орденом Трудового Красного знамени. Открытие этого перспективного месторождения дало толчок развороту буровых работ, а это обеспечило значительный прирост углеводородного сырья, так необходимого фронту. В 1944 году за выдающийся вклад в нефтяное дело Баба Бабазаде в числе первых в республике и в целом СССР был удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали "Серп и Молот", а через три года - звания лауреата Сталинской премии первой степени. Он был первым национальным кадром такого большого масштаба.

Баба Бабазаде находил время для преподавания в родном институте, где занимался научными исследованиями. Без отрыва от производства защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссертацию. За выдающиеся заслуги в области нефтяной геологии в 1959 году он был избран членом-корреспондентом АН Азербайджана. Среди множества государственных наград, которыми страна наградила Баба Бабазаде, были и медали военного периода - "За оборону Кавказа" и "За доблестный труд в Великой отечественной войне 1941-1945 гг". В 1950 году ему было присвоено персональное звание горного генерального директора III ранга, то есть все работники его уровня получили генеральскую форму.

Его называли геологом от Бога. На его счету более 80 научных трудов, он подготовил более 20 кандидатов наук, прививая будущим геологам любовь к своему делу, и щедро передавал им свой богатый опыт, всегда помогал своим коллегам, вместо себя выдвинул на награждение трёх своих соратников, никогда не давал в обиду своих работников. Поэтому в памяти людей он остался как человек принципиальный, честный и порядочный...

Баба Бабазаде стал первым азербайджанцем, занявшим высокую и ответственную должность главного геолога "Азнефти", и полностью оправдал доверенную ему ответственность, будучи дальновидным и решительным руководителем геологической службы "Азнефти".

Он ушёл из жизни в 51 год, ещё молодым человеком. Его неожиданная смерть (удар током у себя на даче) явилась большой утратой для нефтяной промышленности и геологической науки Азербайджана. Сколько пользы он мог бы ещё принести стране. Однако совершённые им дела, открытые им месторождения, составленные им карты и поныне служат родному народу, Отчизне. Память о нём хранится не только в сердцах близких ему людей. История не забывает своих героев. В Киеве, например, на пилонах Музея истории ВОВ, где упомянуты герои тыла, золотыми буквами высечено имя Баба Бабазаде. В 1962 году его именем был назван корабль, который 40 лет курсировал между Баку и Нефтяными Камнями на Каспии. Именем учёного названа геологическая структура в Каспийском море. На доме, где он жил, установлена мемориальная доска. Баба Бабазаде похоронен в Аллее почётного захоронения. Его имя внесено в Список учёных мирового научного наследия UNESCO.

Образ Баба Бабазаде вдохновлял многих талантливых людей - как при его жизни, так и после смерти. Написано немало строк и в прозе, и в стихах, созданы картины. Например, это поэт Огтай Рза, поэтесса Мирварид Дилбази, художники Салам Саламзаде и А.М Ибрагимов, скульптор Мир-Али Миргасимов, писатели Сулейман Велиев, Фетулла Фечри, Ш.Мехдиев, государственные деятели В.Н. Байбаков, историк, геолог В.Хаин и другие.

В одной статье вряд ли можно было бы охватить весь жизненный путь великого учёного... Мы верим, что в ближайший год выйдет в свет книга, в которой будет более обширно рассказано о его жизни и деятельности.