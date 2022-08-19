В Баку трагически погиб рабочий

В районную прокуратуру поступила информация о том, что 18 августа около 15 часов в Хатаинском районе погиб рабочий Джабир Садыгов (1964 г.р.).

Как сообщили Day.Az в Хатаинской районной прокуратуре, проведенными расследованиями установлено, что Джабир Садыгов проводил ремонтные работы в 16-этажном жилом доме. Он скончался от полученных травм в результате падения с 9-го этажа.