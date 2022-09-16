https://news.day.az/society/1496124.html Определен порядок проведения мониторинга памятников в Шуше
Определен порядок проведения мониторинга памятников в Шуше
Определен порядок проведения мониторинга исторических и культурных памятников, расположенных на территории города Шуша.
Об этом сообщает Day.Az в пятницу со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана.
С порядком проведения мониторинга можно ознакомиться по ссылке.
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