Определен порядок проведения мониторинга памятников в Шуше
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Определен порядок проведения мониторинга исторических и культурных памятников, расположенных на территории города Шуша.

Об этом сообщает Day.Az в пятницу со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана.

С порядком проведения мониторинга можно ознакомиться по ссылке.