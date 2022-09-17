В Самухе задержан подозреваемый в краже мелкого рогатого скота

В Самухский РОП обратился житель района, сообщив, что при невыясненных обстоятельствах были похищены принадлежащие ему 28 голов мелкого рогатого скота.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно информации, в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками райотдела полиции, был задержан подозреваемый в совершении данного преступления ранее судимый Шюкур Гусейнов.

На допросе мужчина признался в содеянном. Он отметил, что вывез скот в Геранбойский район, где и продал животных.

По данному факту проводится расследование.