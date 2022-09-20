https://news.day.az/society/1496902.html В одном из районов Азербайджана не будет газа
В одном из районов Азербайджана не будет газа
Завтра в связи с ремонтными работами будет приостановлена подача газа абонентам Агстафинского района.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
Сообщается, что подача газа с газораспределительной станции "Агстафа" 21 сентября будет приостановлена с 10:00 до завершения работ по ликвидации утечки газа на участке высокого давления магистрального газопровода "Гарадаг-Тбилиси".
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