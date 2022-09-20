В одном из районов Азербайджана не будет газа

Завтра в связи с ремонтными работами будет приостановлена подача газа абонентам Агстафинского района.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Сообщается, что подача газа с газораспределительной станции "Агстафа" 21 сентября будет приостановлена ​​с 10:00 до завершения работ по ликвидации утечки газа на участке высокого давления магистрального газопровода "Гарадаг-Тбилиси".