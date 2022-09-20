Необходимо принять законопроект "О репродуктивном здоровье"

Нужно работать над тем, чтобы на осенней сессии Милли Меджлиса (парламент) был принят законопроект "О репродуктивном здоровье".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем заседании парламентского комитета по здравоохранению сказал председатель комитета Ахлиман Амирасланов.

Он отметил, что отсутствие этого закона создает проблему для министерства здравоохранения.

"Поскольку такого закона нет, министерство здравоохранения не может принимать решения в этой сфере", - сказал Амирасланов.