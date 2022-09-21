https://news.day.az/society/1497130.html Генпрокурор Азербайджана проводит оперативное совещание в Агдаме - ФОТО
Генпрокурор Азербайджана проводит оперативное совещание в Агдаме - ФОТО
Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев проводит оперативное совещание в освобожденном от оккупации городе Агдам.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, в Агдаме проводится оперативное совещание с участием руководства Генеральной прокуратуры, спецпредставителя Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район, Эмина Гусейнова, и военных прокуроров.
Генпрокурор Кямран Алиев выступил на мероприятии с вступительной речью.
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