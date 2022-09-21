В Мингячевире пропал молодой мужчина

В Мингячевире пропал 31-летний мужчина.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

Отмечается, что житель Евлахского района Рамин Махмудов 1991 года рождения 31 августа покинул адрес, по которому проживал, и больше не возвращался.

Приметы пропавшего следующие: рост 161 см, телосложение среднее, карие глаза. Последний раз, когда он выходил из дома, на нем была черная рубашка, серые брюки и желтая обувь.

Следует отметить, что пропавший является инвалидом I группы и имеет дефект речи.

Всех, кто располагает информацией о мужчине на фото, просят позвонить на горячую линию "102" МВД, а также в Мингячевирское городское управление полиции по номерам: (024) 275-26-04 и (050) 793-01-02.