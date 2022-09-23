https://news.day.az/society/1497641.html Тяжелое ДТП в Физули - есть погибший
Тяжелое ДТП в Физули - есть погибший
В Физули произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, грузовой автомобиль "Газель", управляемый Джалалом Керимли 1992 года рождения, при выполнении обгона столкнулся с автомобилем "Daewoo", которым управлял Эльшан Мамедов 1978 года рождения.
В результате удара "Daewoo" перевернулся. Пассажирка легкового автомобиля Рахиля Имамалиева 1955 года рождения погибла на месте происшествия, оба водителя получили травмы.
По факту возбуждено уголовное дело.
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