В Азербайджане высокотехнологичными протезами обеспечены более 350 инвалидов войны

В Азербайджане за последние два года обеспечены высокотехнологичными протезами четвертого поколения более 350 инвалидов войны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев в интервью местным СМИ.

По его словам, 200 из них являются участниками Отечественной войны Азербайджана.

Министр отметил, что за последние три года были полностью отремонтированы и оснащены современным оборудованием 11 реабилитационных центров и центров социального обслуживания, охватывающих все регионы страны.

Бабаев добавил, что в этих центрах в соответствии с современными стандартами оказываются реабилитационные услуги до 3 тысячам инвалидов войны.