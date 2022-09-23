В Азербайджане высокотехнологичными протезами обеспечены более 350 инвалидов войны
В Азербайджане за последние два года обеспечены высокотехнологичными протезами четвертого поколения более 350 инвалидов войны.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев в интервью местным СМИ.
По его словам, 200 из них являются участниками Отечественной войны Азербайджана.
Министр отметил, что за последние три года были полностью отремонтированы и оснащены современным оборудованием 11 реабилитационных центров и центров социального обслуживания, охватывающих все регионы страны.
Бабаев добавил, что в этих центрах в соответствии с современными стандартами оказываются реабилитационные услуги до 3 тысячам инвалидов войны.
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