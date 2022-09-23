https://news.day.az/society/1497900.html Возобновлена подача электроэнергии в села Товуза - ФОТО
Возобновлена подача электроэнергии в села Товуза - ФОТО
Во второй половине дня возобновлена подача электроэнергии в ряд сел Товуза, где из-за сильного ветра было отключено электроснабжение.
Как передает Day.Az, об этом АПА сообщили в ОАО "Азеришыг".
Сразу после ЧП сотрудники направились на место происшествия, и в настоящее время все населенные пункты Товузского района обеспечены электроэнергией.
Ранее сообщалось, что шквальный ветер свалил опоры электропередач в ряде сел. В результате была прекращена подача электроэнергии в села Йухары Ойсузлю, Алибейли, Мулькюлю и Гаджаллы района.
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