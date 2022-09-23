Возобновлена подача электроэнергии в села Товуза

Во второй половине дня возобновлена подача электроэнергии в ряд сел Товуза, где из-за сильного ветра было отключено электроснабжение.

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщили в ОАО "Азеришыг".

Сразу после ЧП сотрудники направились на место происшествия, и в настоящее время все населенные пункты Товузского района обеспечены электроэнергией.

Ранее сообщалось, что шквальный ветер свалил опоры электропередач в ряде сел. В результате была прекращена подача электроэнергии в села Йухары Ойсузлю, Алибейли, Мулькюлю и Гаджаллы района.