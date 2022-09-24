https://news.day.az/society/1498058.html Избран новый председатель Совета печати Азербайджана
Избран новый председатель Совета печати Азербайджана
Сегодня состоялся VIII съезд Совета печати Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, в повестке съезда было избрание правления Совета печати, контрольно-ревизионной комиссии и председателя Совета печати.
Путем голосования на должность председателя Совета печати был избран Рашад Меджид.
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