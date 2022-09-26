https://news.day.az/society/1498339.html Заторы в бакинском метро - ВИДЕО
Заторы в бакинском метро - ВИДЕО
Cегодня утром на станциях Бакинского метрополитена наблюдаются заторы.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", в связи с большим количеством пассажиров на станции "Кёроглу" внедряются механизмы регулирования.
Итак, группу пассажиров не пускают на перрон, а ждут у входа.
Отметим, что ранее такой случай произошел на станции метро "Эльмляр академиясы".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре