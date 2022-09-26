Заторы в бакинском метро

Cегодня утром на станциях Бакинского метрополитена наблюдаются заторы.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", в связи с большим количеством пассажиров на станции "Кёроглу" внедряются механизмы регулирования.

Итак, группу пассажиров не пускают на перрон, а ждут у входа.

Отметим, что ранее такой случай произошел на станции метро "Эльмляр академиясы".