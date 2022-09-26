https://news.day.az/society/1498353.html Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП на дороге Баку-Газах
Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП на дороге Баку-Газах
TƏBİB распространил информацию о лицах, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии на автомагистрали Баку-Газах.
Как сообщили Day.Az в TƏBİB, в связи с произошедшим ДТП на место были привлечены бригады скорой помощи Центральной больницы Агстафинского района.
В больницу госпитализированы 15 человек.
В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь. Из пострадавших у 12 состояние оценивается как средней тяжести, у троих состояние тяжелое. Дополнительная информация будет предоставлена.
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