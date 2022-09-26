Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП на дороге Баку-Газах

TƏBİB распространил информацию о лицах, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии на автомагистрали Баку-Газах.

Как сообщили Day.Az в TƏBİB, в связи с произошедшим ДТП на место были привлечены бригады скорой помощи Центральной больницы Агстафинского района.

В больницу госпитализированы 15 человек.

В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь. Из пострадавших у 12 состояние оценивается как средней тяжести, у троих состояние тяжелое. Дополнительная информация будет предоставлена.