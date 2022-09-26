В Товузе трагически погиб тракторист

Тракторист Центра защиты растений и фумигации Агентства аграрных услуг Министерства сельского хозяйства погиб в результате несчастного случая.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, 25 сентября в селе Гаджаллы Товузского района сотрудник центра Асиф Шамилов (1972 г.р.) заметил, что припаркованный трактор внезапно начал движение по склону. Пытаясь остановить транспортное средство, он упал под трактор и получил тяжелые травмы. Мужчина был доставлен в больницу, но спасти его жизнь не удалось.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.