Охранник украл из дачного дома золотые украшения на 35 тысяч манатов

В поселке Фатмаи Абшеронского района обокрали дачный дом.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что потерпевший обратился в полицию и сообщил, что из дома были украдены золотые украшения общей стоимостью 35 тысяч манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Мехдибадского отдела полиции Абшеронского РУП, задержан и привлечен к ответственности охранник данного дома Джавидан Алъярлы, который подозревается в совершении преступления. В ходе следствия задержанный признался в содеянном и заявил, что продал похищенное золото.

Материалы, собранные в отделении полиции Мехдиабада, были направлены в следственный отдел Абшеронского районного отдела полиции для проведения расследования.