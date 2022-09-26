Важная новость в связи с погодой в Азербайджане

В третьей декаде сентября самая высокая температура в Баку и на Абшеронском полуострове - до 37 градусов - была зарегистрирована 23 сентября, что на 6 градусов выше климатической нормы.

Как передает Day.Az, директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Гюльшад Мамедова отметила, что согласно многолетним метеорологическим сведениям до настоящего времени в конце сентября такой высокой температуры зарегистрировано не было.

Она отметила, что в ближайшие дни на территории страны будет умеренная погода, преимущественно без осадков, 27, 28, 29 и 30 сентября, в основном, ночью и утром, ожидается туман. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

"В Баку и на Абшеронском полуострове 27, 28, 29 и 30 сентября температура воздуха начнет постепенно повышаться до 24-27 градусов, в горных районах ожидается 17-22, в низменных районах - до 30-34 градусов тепла", - сказала Гюльшад Мамедова.