В Ясамальском районе Баку в пятиэтажном жилом доме вспыхнул пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-служба МЧС, на четвертом этаже дома в одной комнате 2-комнатной квартиры общей площадью 48 кв.м произошло возгорание.

В результате происшествия пострадал один человек, сгорели бытовые предметы. Остальная часть квартиры защищена от огня.

Пожар был потушен противопожарными подразделениями.