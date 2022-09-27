https://news.day.az/society/1498605.html Пожар в в жилом доме в Баку, есть пострадавший
Пожар в в жилом доме в Баку, есть пострадавший
В Ясамальском районе Баку в пятиэтажном жилом доме вспыхнул пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-служба МЧС, на четвертом этаже дома в одной комнате 2-комнатной квартиры общей площадью 48 кв.м произошло возгорание.
В результате происшествия пострадал один человек, сгорели бытовые предметы. Остальная часть квартиры защищена от огня.
Пожар был потушен противопожарными подразделениями.
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