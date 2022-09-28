https://news.day.az/society/1498938.html Пожар на открытой местности в Бузовне
Пожар на открытой местности в Бузовне
В Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре на открытой местности в поселке Бузовна Хазарского района города Баку. В связи с полученной информацией на место происшествия были вызваны пожарные Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Как сообщили Day.Az в министерстве, по предварительной информации, на площади около 1 га горят сухая трава и бытовые отходы. Работы по тушению пожара продолжаются.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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