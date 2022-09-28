Пожар на открытой местности в Бузовне

В Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре на открытой местности в поселке Бузовна Хазарского района города Баку. В связи с полученной информацией на место происшествия были вызваны пожарные Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Как сообщили Day.Az в министерстве, по предварительной информации, на площади около 1 га горят сухая трава и бытовые отходы. Работы по тушению пожара продолжаются.

Будет предоставлена дополнительная информация.