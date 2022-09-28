Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 870 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 287, вторую дозу получил 131 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 369, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 83 человека.

Общее число примененных в стране доз вакцин составляет 13 888 466, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 381 190, вторую дозу получили 4 867 228 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3 378 441, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 261 607 человек.