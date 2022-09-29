В Шамкире автомобиль сбил трех пешеходов

На территории села Кенюллю Шамкирского района зарегистрировано ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, легковой автомобиль марки "ВАЗ 21099" сбил переходивших дорогу Мевлана Аскерли (2012 года рождения), Самира Алиева (2010 года рождения) и Атлас Тагиеву (1958 года рождения).

Пострадавшие были госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.

По указанному факту ведется расследование.