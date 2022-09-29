В Гяндже из автомобиля украли 15 000 манатов

В Гяндже задержан человек, совершивший кражу из автомобиля.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Так, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 2-го отдела полиции Гянджинского ГУП, задержан местный житель О.Гусейнов, подозреваемый в краже 81 мобильного телефона на сумму 15 000 манатов из автомобиля Chevrolet. Также установлены личности трех других лиц, совершивших кражу.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.