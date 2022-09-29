Пожар в отеле в Новханы потушен

На "горячую линию - 112" министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в бакинском поселке Новханы, передает Day.Az в четверг со ссылкой на пресс-службу МЧС Азербайджана.

Согласно информации, после прибытия на место происшествия подразделений пожарной охраны МЧС было установлено, что возгорание произошло в части вспомогательного корпуса гостиницы Spring. Людей, находившихся в здании, эвакуировали. Пострадавших нет.

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В результате оперативного вмешательства подразделений пожарной охраны удалось предотвратить распространение огня на основной корпус гостиницы. Пожар потушен.

В Абшеронском районе в отеле Spring произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар локализован.

В настоящее время ведутся работы по охлаждению.