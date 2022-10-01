В Баку директору школы объявлен строгий выговор

В Баку директору школы объявлен выговор.

Как передает Day.Az, об этом сообщило управление образования города Баку.

В результате проверки, проведенной на основании аудиозаписи директора средней школы № 45 города Баку и обращения педагогического коллектива учебного заведения в соответствующие органы, директору Наджибе Ахундовой в соответствии с частью 2 статьи 186 Трудового кодекса Азербайджанской Республики, было вынесено последнее предупреждение и объявлен строгий выговор.

В настоящее время Н.Ахундова временно не работает по состоянию здоровья. После завершения лечения будет рассмотрен вопрос о смене ее рабочего места.

Следует отметить, что некоторое время назад в СМИ было опубликовано голосовое сообщение Н.Ахундовой, в котором она требовала взятку.