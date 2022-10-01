Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине двух человек в Тертерском районе

Генпрокуратура распространила информацию в связи с подрывом на мине двух человек в Тертерском районе.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, 1 октября в прокуратуру Тертерского района поступила информация о том, что на освобожденной от оккупации территории Тертерского района Рафаил Байрамов (1976 г.р.) и Ниджат Джаббаров (1990 г.р.) подорвались на мине.

Было установлено, что в результате подрыва на мине в селе Гызыл-оба указанные лица получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Сотрудниками прокуратуры был проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия.

В настоящее время по факту в прокуратуре Тертерского района проводится расследование.