https://news.day.az/society/1499941.html В Гадруте начал работу Центр здоровья семьи - ФОТО
В Гадруте начал работу Центр здоровья семьи - ФОТО
Согласно поручению главы государства Объединением по управлению медицинскими подразделениями (TƏBİB) осуществляются неотложные меры по организации медицинской службы на освобожденных территориях Азербайджана.
Как сообщили Day.Az в TƏBİB, в рамках этих работ сегодня в Гадруте начал функционировать Центр здоровья семьи.
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