В Гадруте начал работу Центр здоровья семьи

Согласно поручению главы государства Объединением по управлению медицинскими подразделениями (TƏBİB) осуществляются неотложные меры по организации медицинской службы на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в TƏBİB, в рамках этих работ сегодня в Гадруте начал функционировать Центр здоровья семьи.

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