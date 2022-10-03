В Баку пассажир ограбил водителя такси

В столице пассажир ограбил таксиста.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, 2 октября в 13-ое отделение Сабунчинского РОП поступила информация об ограблении таксиста.

Согласно информации, на территории поселка Бакиханов, неизвестный сел в такси к жителю города Баку Дж.Сафарову в качестве пассажира. Мужчина, применив силу забрал у водителя такси 50 манатов, 100 рублей и кошелек с документами.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был выявлен и задержан подозреваемый в преступлении - житель столицы Эльгюн Балакишиев.

Расследование по факту продолжается.