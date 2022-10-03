https://news.day.az/society/1500182.html В Баку пассажир ограбил водителя такси
В Баку пассажир ограбил водителя такси
В столице пассажир ограбил таксиста.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, 2 октября в 13-ое отделение Сабунчинского РОП поступила информация об ограблении таксиста.
Согласно информации, на территории поселка Бакиханов, неизвестный сел в такси к жителю города Баку Дж.Сафарову в качестве пассажира. Мужчина, применив силу забрал у водителя такси 50 манатов, 100 рублей и кошелек с документами.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был выявлен и задержан подозреваемый в преступлении - житель столицы Эльгюн Балакишиев.
Расследование по факту продолжается.
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