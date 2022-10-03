https://news.day.az/society/1500229.html Трагический инцидент во дворце торжеств в Баку
Трагический инцидент во дворце торжеств в Баку
В Баку во дворце торжеств произошел несчастный случай со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, гость мероприятия, проходившего в ресторане Şahzadə на проспекте Бабека, Бехбуд Алекберов (1964 г.р.) упал с лестницы.
С тяжелой черепно-мозговой травмой он был доставлен в больницу, где и скончался.
По данному факту ведется расследование.
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