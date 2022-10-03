Трагический инцидент во дворце торжеств в Баку

В Баку во дворце торжеств произошел несчастный случай со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, гость мероприятия, проходившего в ресторане Şahzadə на проспекте Бабека, Бехбуд Алекберов (1964 г.р.) упал с лестницы.

С тяжелой черепно-мозговой травмой он был доставлен в больницу, где и скончался.

По данному факту ведется расследование.