В Баку водители автобусов отказались перевозить пассажиров

Водители автобуса №195 отказались перевозить пассажиров, передает Day.Az со ссылкой на "Xəzər Xəbər".

Они сняли все автобусы с линии и держали их припаркованными в гараже в течение двух дней. Причина заключалась в микроавтобусах, которые нелегально перевозят пассажиров в том же направлении, что и они.

Автобусы указанного маршрута перевозят пассажиров из торгового центра "Бина" в поселок Алят. Водители утверждают, что в этом направлении также курсирует около 30 нелегальных микроавтобусов. Водители микроавтобусов препятствуют их законной деятельности, создают опасность для пассажиров. Они также говорят, что у некоторых водителей микроавтобусов нет прав соответствующей категорий вождения.

Заместитель директора транспортной компании Мовсум Керимов говорит, что всего на линии 10 автобусов. Эти автобусы курсируют с интервалом в 15 минут. В настоящее время их пассажиры перевозятся нелегальными микроавтобусами. Поэтому они уже несколько дней работают в урон. В настоящее время компания испытывает трудности с уплатой налогов и заработной платы. По этой причине водители отказываются выходить на линию. Он также говорит, что в связи с этим они обратились в соответствующие органы.

В связи с данными обвинениями журналист "Xəzər Xəbər" отправился к месту, где возле Локбатанского круга собрались микроавтобусы. Большинство отказались от интервью. Некоторые из них сначала заявляли, что не возили пассажиров в этом направлении, но позже признались в этом.

Как сообщило Бакинское транспортное агентство, наличие незаконных средств пассажирских перевозок вокруг Локбатанского круга и вызванная этим хаотичная ситуация негативно сказываются на работе автобусов №195. Хотя агентство несколько раз обращалось в соответствующие органы для предотвращения незаконных пассажирских перевозок, положительных изменений не произошло. Также было отмечено, что в настоящее время принимаются соответствующие меры по организации нормальной работы автобусов №195.

В Главном управлении Государственной дорожной полиции республики сообщили, что вопрос будет расследован, и меры против нарушений будут усилены.