Генпрокуратура расследует факт избиения подростка в бакинской школе

Начато производство по факту избиения подростка в школе в Баку.

Как сообщили Day.Az в Генеральной прокуратуре, в связи с распространенным в соцсетях видео с избиением одного ученика другим в средней школе в Сабунчинском районе, наряду с мерами, принятыми другими соответствующими государственными структурами, было проведено расследование в Управлении по делам, не связанным с уголовным преследованием Генеральной прокуратуры.

Поскольку в результате расследования установлены основания для привлечения родителей (или лиц, их заменяющих) к ответственности за мелкое хулиганство несовершеннолетних согласно статье 512 Кодекса об административных проступках, производство по делу об административном правонарушении по данному факту было начато и направлено на рассмотрение в соответствующую комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Исполнительной власти Сабунчинского района.

Также в Министерство науки и образования Азербайджанской Республики направлено представление об устранении нарушений, причин и условий, которые их вызвали, в учебном заведении, где произошел инцидент.

Обращаясь к гражданам, Генеральная прокуратура подчеркивает важность внимания к этому вопросу, напоминая, что ответственность за обучение и воспитание детей несут должностные лица соответствующих учебных заведений, а также родители.