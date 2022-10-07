На теплоэнергию для населения установят счетчики?

В настоящее время вопрос установки счетчиков теплоэнергии для населения на повестке дня не стоит.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам советник по реформам председателя ОАО "Азеристиликтеджхизат" Рамиль Магеррамов.

По его словам, в качестве пилотного проекта предусматривается установка счетчиков в ограниченном количестве не для населения, а для прочей группы потребителей.

Что касается стоимости услуг отопления, Магеррамов сказал, что в Тарифный совет в связи с изменением цен обращений не поступало.