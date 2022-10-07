Необычная кража в Сумгайыте

В Сумгайыте на территории 6-го микрорайона у 5-летней девочки неизвестная женщина украла золотые серьги.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, инцидент произошел 5 октября.

В результате операции, проведенной сотрудниками 3-го отделения Сумгайытского РОП, была установлена и задержана подозреваемая в краже, ранее судимая Матанат Селимзаде.

По данному факту ведется расследование.