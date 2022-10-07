https://news.day.az/society/1501526.html Необычная кража в Сумгайыте
Необычная кража в Сумгайыте
В Сумгайыте на территории 6-го микрорайона у 5-летней девочки неизвестная женщина украла золотые серьги.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, инцидент произошел 5 октября.
В результате операции, проведенной сотрудниками 3-го отделения Сумгайытского РОП, была установлена и задержана подозреваемая в краже, ранее судимая Матанат Селимзаде.
По данному факту ведется расследование.
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