https://news.day.az/society/1514021.html Крупное ограбление в Баку
Крупное ограбление в Баку
В Наримановском районе Баку со склада компании украли электротехнические и строительные материалы на сумму 20 000 манатов.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана, информация об этом поступила в правоохранительные органы.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 17-го отдела полиции Наримановского РУП, был задержан подозреваемый в совершении этого преступления ранее судимый житель Джалилабадского района Шахин Гасанов.
По данному факту проводится расследование.
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