Крупное ограбление в Баку

В Наримановском районе Баку со склада компании украли электротехнические и строительные материалы на сумму 20 000 манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана, информация об этом поступила в правоохранительные органы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 17-го отдела полиции Наримановского РУП, был задержан подозреваемый в совершении этого преступления ранее судимый житель Джалилабадского района Шахин Гасанов.

По данному факту проводится расследование.