Стартовал проект “Show Me Azerbaijan”

По инициативе Евразийского Регионального Центра Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничества (ЕРЦ Молодежного Форума ОИС) в рамках проекта "Show Me Azerbaijan" (Покажи мне Азербайджан) начался визит ряда известных иностранных блогеров в Азербайджан, который продлится до 27 ноября.

Как передает Day.Az сначала блогеры, представляющие более 10 стран, в частности, из США, Франции, Испании, Индонезии, Казахстана, Турции и Египта были приняты главой аппарата Государственного Историко-Архитектурного Заповедника "Ичеришехер" Реадом Касумовым, который рассказал им об исторической значимости этой местности. Гости, ознакомившись с достопримечательностями заповедника Ичеришехер, получили о них соответствующую информацию.

Затем для иностранных блогеров были проведены презентации, посвященные карабахской теме. Председатель Фонда Возрождения Карабаха Азербайджанской Республики Рахман Гаджиев рассказал участникам о понятии урбицид (насилие над городом), слайдами показал состояние культурных памятников до и после армянской оккупации, а также о проделанных восстановительных работах (реставрация памятника Узеира Гаджибекова, восстановление Музей ковров (Шуша), крепости Шахбулаг и тд.) и о создании умных парков за последнее время.

Фотограф с мировым именем Реза Дегхати показал фотографии о разрушениях, которые он снимал во время своих поездок в разные регионы Карабаха, а также поделился своими впечатлениями с блогерами.

Представитель Агентства Туризма Азербайджана Нурай Ахмедова рассказала о достопримечательностях Азербайджана, о потенциале и маршрутных путях туризма, о правилах въезда в страну для иностранных граждан, в частности, о международном проекте "Традиционная культура еды" (Slow food), участником которого является Азербайджан.

Следует отметить, что иностранные блогеры в течение вчерашнего дня подготовили видео-репортажи и поделились ими в социальных сетях.

Целями этой проекта (Show Me Azerbaijan - Лагерь международных блогеров в городе Шуша) является ознакомление иностранных блогеров с природой Карабаха, с культурными памятниками и историческими местностями, в частности, с культурном наследием, подтверждающем принадлежность города Шуша к Азербайджану, с разрушением населенных пунктов и культурных памятников в результате армянской оккупации, а также с проведением восстановительных работ после освобождения Карабаха.

Следует отметить, что в течение прошедших двух лет были успешно проведены аналогичные мероприятия по инициативе ЕРЦ Молодежного Форума ОИС. В рамках проекта "Show Me Azerbaijan" 13 блогеров из 8 стран, 3 известных видеоблогеров из США и Алжира в прошлом году посетили освобожденные земли и распространили видеорепортажи о разрушенных домах и культурных памятниках в Карабахе на своих ютуб-каналах, по которым было более 7 миллионов просмотров. Одним из целей проекта является увеличение просмотров видеорепортажей до конца сего года.