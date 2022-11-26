Бывшего осужденного задержали за хранение огнестрельного оружия
В Мингячевире бывший осужденный задержан за хранение огнестрельного оружия.
Как сообщили Day.Az в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в Мингячевирское РУП поступила информацию о мужчине, хранящем огнестрельное оружие.
В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать ранее четырежды судимого Эльдениза Алиева. При личном досмотре в принадлежащем ему целлофановом пакете были обнаружены и изъяты автомат Калашникова и 10 патронов. Э.Алиев признался, что нашел автомат и патроны некоторое время назад, однако решил не сдавать их полиции.
В ходе предварительного следствия было установлено, что задержанный намеревался продать оружие.
В Мингячевирском РУП возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.
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