https://news.day.az/society/1515967.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлены 48 случаев заражения коронавирусом, 45 человек вылечились, один - скончался, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 824 385 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 814 148 человек вылечились, 9 981 - скончались, число активных больных составляет 256.
За последние сутки в стране проведены 1 840 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 377 282.
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