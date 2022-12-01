Шокирующие детали убийства в поселке Бузовна

МВД и Генпрокуратура совместно распространили информацию о налете на дом в поселке Бузовна.

Как передает Day.Az, в информации говорится:

"29 ноября около 20:00 поступила информация о том, что в поселке Бузовна Хазарского района столицы от ножевых ранений скончались житель поселка Эльбрус Мурадов (1939 г.р.), его супруга Шахира Мурадова (1945 г.р.) и сын Рахиль Мурадов (1971 г.р.), а внук Эльбрус Агаларов (1997 г.р.) получил травмы".

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК (умышленное убийство).

Проведенными расследованиями были выявлены подозрения в том, что убийство совершил их бывший зять Нофель Сафаров (1976 года рождения) во время ссоры, возникшей между ними.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, Н.Сафаров был задержан.

По делу проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия.